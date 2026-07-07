Dieser Weingarten wirft nur 50 Flaschen ab

Die meisten Wien-Touristen sind schon am kleinsten Weingarten der Stadt vorbeigelaufen. Die wenigsten werden ihn gesehen haben. Mitten am Schwarzenbergplatz wachsen jährlich rund 60 Kilogramm Weintrauben für den guten Zweck.
„Wir haben ihn letzte Woche erst wieder schön hergerichtet. Es macht viel Arbeit, die wir aber gerne machen“, ist Thomas Podsednik, Geschäftsführer vom Weingut Mayer am Pfarrplatz stolz auf seine 80 Reben. Die mitten am Schwarzenbergplatz seit mehreren Jahrzehnten wachsen, jährlich rund 50 Liter Wein abwerfen.
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