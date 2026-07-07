„Tier-Führerschein“ lässt noch auf sich warten

Seit Anfang Juli müssen jene, die sich in Kärnten ein Tier anschaffen wollen, im Vorhinein einen Kurs absolvieren. Die sogenannten Sachkundenachweis-Kurse werden vom Land angeboten. Derzeit ist das Angebot jedoch noch im Ausbau und es gibt noch nicht für alle Tierarten Kurse.
Der spezielle „Führerschein“ soll den Umgang mit Tieren verantwortungsvoller machen. Außerdem sollen spontane und unüberlegte Käufe dadurch verringert werden. Wer sich doch einen Hund, ein Reptil, Amphibium oder bestimmte Papageienvögel anschaffen möchte, der muss einen speziellen Kurs im Umgang mit den Tieren absolvieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.