Schaffte noch niemand! Der Trainer-„Fluch“ hält an

Auch ein Österreicher dabei

In den bald 100 Jahren WM-Geschichte haben es bisher sieben Trainer versucht und wurden Opfer des „Fluchs“. Als Ersten erwischte es 1938 den Ungarn Jozsef Nagy, der mit den Schweden im Halbfinale an Ungarn scheiterte. 1954 erwischte es schließlich auch einen Österreicher. Karl Rappan trainierte die Schweiz und musste nach einem spektakulären 5:7 gegen das ÖFB-Team im Viertelfinale die Heim-WM beenden.