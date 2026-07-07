Cooler Sound für heiße Tage: JBL Sense Pro im Test

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber mir ist warm. Sehr warm. Das dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass es in unserer Wohnung aktuell an die 30 Grad hat. Nichts läge mir daher ferner, als mir jetzt noch, bereits im eigenen Saft schmorend, einen Bügelkopfhörer aufzusetzen, um meiner Leidenschaft für Musik zu frönen.