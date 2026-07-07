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Open-Ear-Kopfhörer

Cooler Sound für heiße Tage: JBL Sense Pro im Test

Digital
07.07.2026 12:31
Liefern coolen Sound an heißen Tagen: JBLs Sense Pro
Liefern coolen Sound an heißen Tagen: JBLs Sense Pro(Bild: Krone KREATIV/JBL)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Luftig und leicht will man es angesichts der derzeitigen Temperaturen gerne haben – auch um die Ohren. Der US-Audiospezialist JBL trägt dem Rechnung und präsentiert mit seinem „Sense Pro“ einen kabellosen Open-Ear-Kopfhörer, der – trotz kleinerer Schwächen – garantiert kein Ohr kaltlassen dürfte.

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Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber mir ist warm. Sehr warm. Das dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass es in unserer Wohnung aktuell an die 30 Grad hat. Nichts läge mir daher ferner, als mir jetzt noch, bereits im eigenen Saft schmorend, einen Bügelkopfhörer aufzusetzen, um meiner Leidenschaft für Musik zu frönen.

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