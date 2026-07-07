KI soll die Sprache der Mäuse entschlüsseln

Mehr als nur ein spannendes Experiment

Noch kann die KI keine Sätze wie „Ich habe Hunger“ oder „Hier lauert eine Katze“ übersetzen. Doch sie entdeckt Zusammenhänge, die Menschen bisher verborgen geblieben sind. Die Forschung ist weit mehr als technische Spielerei. Wer Tiere besser versteht, kann ihr Verhalten genauer einschätzen und ihre Bedürfnisse besser erkennen.