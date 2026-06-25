„Brennpunkt Medien“

Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?

Nachrichten
25.06.2026 15:00
0 Kommentare

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Schulalltag. Doch kann sie Lehrer tatsächlich ersetzen? Lukas Görög, Gründer der Akademie für Künstliche Intelligenz, sieht das kritisch. Zwar könne die Technologie Inhalte vermitteln, Aufgaben lösen und individuelles Lernen unterstützen, entscheidend bleibe aber der Mensch. Lehrer seien künftig vor allem als Motivatoren, Vorbilder und Begleiter gefragt. Statt Auswendiglernen würden Präsentationsfähigkeit, kritisches Denken und Projektarbeit immer wichtiger. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!

Weitere Videos
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Digital
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Ausland
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Nachrichten
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf