Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Schulalltag. Doch kann sie Lehrer tatsächlich ersetzen? Lukas Görög, Gründer der Akademie für Künstliche Intelligenz, sieht das kritisch. Zwar könne die Technologie Inhalte vermitteln, Aufgaben lösen und individuelles Lernen unterstützen, entscheidend bleibe aber der Mensch. Lehrer seien künftig vor allem als Motivatoren, Vorbilder und Begleiter gefragt. Statt Auswendiglernen würden Präsentationsfähigkeit, kritisches Denken und Projektarbeit immer wichtiger. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!