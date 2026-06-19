Schweden gegen Teslas umstrittenes FSD-System

Die schwedische Verkehrsbehörde TRV hat Bedenken bei der Zulassung des Fahrerassistenzsystems „Full Self Driving“ (FSD) von Tesla. In einem Brief schlägt sie vor, gegen die europaweite Zulassung des Systems zu stimmen, solange der US-Autobauer nicht die Funktion abschaltet, mit der Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten werden können.
Der Reuters vorliegende Brief wurde Ende April an das Technische Komitee für motorisierte Fahrzeuge (TCMV) der Europäischen Union geschickt, das sich am 30. Juni zu den nächsten Beratungen über eine europaweite Freigabe trifft. In einigen Ländern hat Tesla bereits die Freigabe für die überwachte Version des „Full Self Driving“ erhalten. Die europaweite Genehmigung steht jedoch noch aus. Tesla antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Im Handbuch des FSD heißt es, dass sich die Fahrer nicht allein auf das System verlassen sollen und ihre Geschwindigkeit an Verkehr und Straßenbedingungen anpassen müssen. Allerdings erlaubt es das System den Nutzern, Geschwindigkeitsbegrenzungen gezielt zu überschreiten. Das riskiere, sowohl den Rechtsrahmen als auch die erwarteten Sicherheitsvorteile des automatisierten Fahrens zu unterminieren, heißt es in dem Brief, den Reuters über eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat.
Auch schwedische Verkehrsagentur machte Zweifel geltend
Auch die für die Zulassung von Autos zuständige schwedische Verkehrsagentur STA machte internen Unterlagen zufolge Zweifel geltend. Dabei richtete sie sich an Tesla und an die niederländische Verkehrsbehörde RDW, die als erste europäische Verkehrsaufsicht im April das FSD zugelassen hatte und sich für eine europaweite Freigabe einsetzt.
Ein Sprecher des TRV sagte, die Position seiner Behörde habe sich seit April nicht verändert und sei mit der STA abgestimmt. „Ich verstehe es so, dass der schwedische Vertreter im TCMV nur dann für die Genehmigung stimmt, wenn Tesla die Geschwindigkeitsfunktion entfernt.“ Die STA erklärte, die Diskussionen auf EU-Ebene dauerten an. Die STA prüfe das Thema, um zu einer Meinung zu kommen.
Teslas Full Self Driving basiert auf Kameras und Kartenmaterial, um Geschwindigkeitsvorgaben zu identifizieren. In den USA erlaubt es, diese Begrenzungen gezielt zu überschreiten, und bietet eine Reihe von Fahreinstellungen wie „Sloth“ (Faultier), „Chill“ (entspannt), „Standard“, „Hurry“ (eilig) und „Mad Max“ an. In Europa sind zwei Fahrmodi im Angebot, eine regelkonforme Fahrweise und eine Einstellung, die Begrenzungen überschreitet.
Damit das FSD in der EU zugelassen werden kann, ist eine qualifizierte Mehrheit von 15 der 27 Mitgliedsstaaten mit mindestens 65 Prozent der europäischen Bevölkerung nötig. Sollte diese Mehrheit nicht zustande kommen, verfällt nach Angaben der dänischen Verkehrsaufsicht die Zulassung in den Niederlanden nach sechs Monaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.