Wieso Börsianer sich so für „GTA VI“ interessieren

Die Börsianer sind überzeugt vom Erfolg von „GTA VI“: Nachdem Hersteller Rockstar Games vor einer Woche den Start der mittlerweile begonnenen Vorbestellungsphase verkündet hat, ist ein Run auf die Aktien des Rockstar-Publishers Take Two ausgebrochen. Heute kosten sie um rund 13 Prozent mehr als vor zwei Wochen – zuletzt bewegte sich der Kurs im Bereich der 239-Dollar-Marke. Mitte des Monats waren es noch 210. Dabei konnte noch niemand das Gaming-Mammutprojekt anspielen – und eigentlich braucht man einen beliebig oft verfügbaren digitalen Download nicht vorbestellen, um am Erscheinungstag zu spielen. Doch Rockstar Games weiß das kommende Gangster-Epos geschickt zu vermarkten: Vor allem zwei Aspekte lassen Börsianer auf satte Profite hoffen. Eine Analyse.