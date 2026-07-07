Mehr KI, weniger Latein: Neue Schulfächer sind fix

Schulautonomie wird gestärkt

Dies hob VP-Generalsekretär Nico Marchetti hervor. Er sprach von einem „sehr guten Kompromiss“, schätze er doch die zwei neuen Fächer, aber auch, dass man die zweite Fremdsprache nicht automatisch kürzt. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sang ein Loblied auf die Schulautonomie. Diese werde mit der Reform sogar gestärkt. Wenn der Standort das wolle, könne man in Zukunft auch Alt-Griechisch oder Latein verstärkt machen.