Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an „PR-Show“

Mehr KI, weniger Latein: Neue Schulfächer sind fix

Innenpolitik
07.07.2026 14:51
An den Änderungen bei den Schulfächern gibt es viel Kritik, Bildungsminister Christoph ...
An den Änderungen bei den Schulfächern gibt es viel Kritik, Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) nimmt sie gelassen hin.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Nationalrat hat mit den Stimmen der Koalition zwei neue Schulfächer etabliert: „Medien und Demokratie“ sowie „Informatik und Künstliche Intelligenz“. Die Grünen kritisieren eine „PR-Show“, die FPÖ angesichts der möglichen Kürzung von Latein eine „staatlich verordnete Nivellierung nach unten“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vorerst ist tatsächlich noch einiges unklar, nur der Umfang der neuen Fächer ist klar. Für „Medien und Demokratie“ sind zwei Wochenstunden vorgesehen, für die um KI erweiterte Informatik eine. Grundsätzlich sollten zwei dieser Stunden auf Kosten der zweiten lebenden Fremdsprache oder Latein gehen. Allerdings kann man diese Fächer schulautonom auch im bisherigen Ausmaß beibehalten.

Schulautonomie wird gestärkt
Dies hob VP-Generalsekretär Nico Marchetti hervor. Er sprach von einem „sehr guten Kompromiss“, schätze er doch die zwei neuen Fächer, aber auch, dass man die zweite Fremdsprache nicht automatisch kürzt. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sang ein Loblied auf die Schulautonomie. Diese werde mit der Reform sogar gestärkt. Wenn der Standort das wolle, könne man in Zukunft auch Alt-Griechisch oder Latein verstärkt machen.

Grüne: Zweiter Schritt vor dem ersten
Die zwei neuen Fächer an sich würden auch den Grünen gefallen. Allerdings sieht die grüne Vizeklubchefin Sigi Maurer nur eine „PR-Show“. Denn mit dem Gesetz sei weder das Stundenausmaß noch Inhalte, noch für welche Schulstufe die Gegenstände vorgesehen sind, klar. Wieder einmal werde ein zweiter Schritt vor dem ersten gesetzt.

Lesen Sie auch:
Die Intensität der Mediennutzung nimmt zu – eine Initiative fordert daher eine stärkere ...
Initiative fordert
Medienbildung: Eigenes Fach und mehr Stunden dafür
03.03.2026
An Österreichs Schulen
Neuer Stundenplan: KI und Demokratie statt Latein
29.01.2026

Reform geht FPÖ viel zu weit
Den Freiheitlichen ist das, was vorliegt, schon bei weitem zu viel. Für FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl flüchtet sich Wiederkehr in modische Überschriften und setzt falsche Prioritäten. Geredet werde hochtrabend über KI, während viele nicht mehr ordentlich lesen, schreiben und rechnen könnten. Wer Latein beschneide und als verstaubtes Relikt abtue, betreibe staatliche Nivellierung nach unten: „Sie zerstören den humanistischen Kern unserer Gymnasien und verhindern, dass sich Exzellenzen herausbilden können“, meinte Brückl in Richtung Wiederkehr.

NEOS: Änderungen gab es immer schon
Der Bildungsminister sieht das gänzlich anders: Er sieht es als Stärkung der humanistischen Bildung an, wenn Themen, die für das Leben wichtiger werden, in der Schule auch Platz bekommen. NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre erinnerte daran, dass es immer schon zu Änderungen im Lehrplan gekommen sei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
07.07.2026 14:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
107.293 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.597 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1160 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
854 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
827 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Innenpolitik
„Auf Botschafterebene“
Israel kündigt wieder Gespräche mit dem Libanon an
Kritik an „PR-Show“
Mehr KI, weniger Latein: Neue Schulfächer sind fix
EU-Gelder veruntreut
Le Pen: 3 Jahre Haft, 15 Monate Kandidaturverbot
Das sagen die Leser
Nach Rote-Karte-Skandal: „Bravo, Belgien!“
Mega-Krise in Russland
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf