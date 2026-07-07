Plansee Group: Umsatzplus, aber auch Sorgenfalten

Für die Plansee-Gruppe sei das abgelaufene Geschäftsjahr insgesamt „wie eine Navigation auf rauer See mit optimistischem Ausblick in die Zukunft gewesen“, so Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex. „Trotz anhaltender geopolitischer Herausforderungen war es aber eines der besten Jahre der Unternehmensgeschichte.“ So habe man etwa bei den Absatzmärkten eine 25-prozentige Steigerung im Bereich Maschinenbau und ein 13-Prozent-Plus im Segment der Luft- und Raumfahrt verbuchen können. Sorge bereite nach wie vor der Automobil-Absatzmarkt, der um 20 Prozent zurückging.