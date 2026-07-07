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Test-Hit in Wien

Vienna gegen QPR als Hommage an „blumige“ Zeiten

Sport
07.07.2026 11:30
Der Test-Hit gegen die QPR soll für Hochbetrieb auf der Hohen Warte sorgen.
Der Test-Hit gegen die QPR soll für Hochbetrieb auf der Hohen Warte sorgen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Ein Fußballfest für echte Sportromantiker, das nach einem Ausflug in die Vergangenheit schreit. Zweitligist Vienna testet am Samstag auf der Hohen Warte gegen die Queens Park Rangers. Das „Hinspiel“ fand vor fast 100 Jahren statt: Die Wunderteam-Helden führten eine strenge Rechnung - und die Briten vor.

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Wenn die Vienna am Samstag um 18.30 Uhr die Queens Park Rangers zum Testtanz bittet, dann ist das wie ein restauriertes Relikt, das aus einem Museumskeller abgestaubt und wieder im Schauraum platziert wird – aber eben als Fußballspiel. Quasi eine Reise in die blau-gelbe Vergangenheit.

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