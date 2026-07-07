Vienna gegen QPR als Hommage an „blumige“ Zeiten

Ein Fußballfest für echte Sportromantiker, das nach einem Ausflug in die Vergangenheit schreit. Zweitligist Vienna testet am Samstag auf der Hohen Warte gegen die Queens Park Rangers. Das „Hinspiel“ fand vor fast 100 Jahren statt: Die Wunderteam-Helden führten eine strenge Rechnung - und die Briten vor.