Vienna gegen QPR als Hommage an „blumige“ Zeiten

Ein Fußballfest für echte Sportromantiker, das nach einem Ausflug in die Vergangenheit schreit. Zweitligist Vienna testet am Samstag auf der Hohen Warte gegen die Queens Park Rangers. Das „Hinspiel“ fand vor fast 100 Jahren statt: Die Wunderteam-Helden führten eine strenge Rechnung - und die Briten vor.
Wenn die Vienna am Samstag um 18.30 Uhr die Queens Park Rangers zum Testtanz bittet, dann ist das wie ein restauriertes Relikt, das aus einem Museumskeller abgestaubt und wieder im Schauraum platziert wird – aber eben als Fußballspiel. Quasi eine Reise in die blau-gelbe Vergangenheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.