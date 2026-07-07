Pokémon-Flughafen in Japan offiziell eingeweiht

Außer einem neuen Namen bekam der Airport auch einen neuen Look: Mehr als hundert Pokémon-Figuren sind in dem Flughafen zu sehen. In der Lobby surft von der Decke hängend eine Pikachu-Figur auf einem Ballon in Form eines Flugzeugs. Den ungewöhnlichen Namen behält der Flughafen aber nur für drei Jahre, wie die Pokémon-With-You-Stiftung mitteilte.