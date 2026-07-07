Gaming: Die Spielzeit allein ist nicht das Problem

Während in einigen früheren Arbeiten zu dem Thema intensives Spielverhalten mit einer Gaming-Störung gleichgesetzt wurde, brachte hier die genauere psychologische Diagnostik und die Unterscheidung dadurch auch mehr Licht in die Hintergründe zu den schlecht zusammenpassenden Ergebnissen. Dass intensives, aber kontrolliertes Gaming Fähigkeiten verbessert, könne man auf Basis der Studie zwar nicht sagen, jedes lange Abhängen vor Videospielen aber gleich als Risiko anzusehen, greife auch zu kurz.