Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien

Sofort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Spürhunde wurden ebenfalls losgeschickt. Ihnen ist es offenbar zu verdanken, dass ein 94-Jähriger unter den Trümmern rasch geortet werden konnte. Der schwer verletzte Mann wurde nach seiner Bergung auf die Intensivstation gebracht. Dem Vernehmen nach kämpfen die Ärzte um sein Leben. Von den acht weiteren Verletzten mussten drei nach ihrer Erstbehandlung ins Spital – darunter eine 25-jährige Schwangere.