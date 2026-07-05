Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien

Kurz nach Mitternacht hat eine heftige Gasexplosion die Bewohner einer Siedlung in Wien-Floridsdorf aus dem Schlaf gerissen. Ein Einfamilienhaus wurde komplett zerstört, auch ein benachbartes Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Rettung berichtete von neun Verletzten, eine Person musste schwer verletzt auf die Intensivstation.
Sofort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Spürhunde wurden ebenfalls losgeschickt. Ihnen ist es offenbar zu verdanken, dass ein 94-Jähriger unter den Trümmern rasch geortet werden konnte. Der schwer verletzte Mann wurde nach seiner Bergung auf die Intensivstation gebracht. Dem Vernehmen nach kämpfen die Ärzte um sein Leben. Von den acht weiteren Verletzten mussten drei nach ihrer Erstbehandlung ins Spital – darunter eine 25-jährige Schwangere.
Knall und Druckwelle weit spürbar gewesen
Aufnahmen vom Explosionsort zeigen eine große Zerstörung. In den sozialen Medien berichteten zahlreiche User, die auch weiter weg wohnen, dass sie einen Knall und eine Druckwelle gespürt hatten. Auch Fotos von aufsteigendem Rauch und Flammen wurden gepostet.
Sonntagfrüh herrschte gespenstische Stille in und rund um die Siedlung. Das Areal ist weiterhin polizeilich gesperrt. Die Explosionsursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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