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Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien

Wien
05.07.2026 07:56
Aus diesen Trümmern wurde ein 94-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Aus diesen Trümmern wurde ein 94-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.(Bild: Berufsrettung Wien)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Gabor Agardi
Von Martina Münzer-Greier , Stefan Steinkogler und Gabor Agardi

Kurz nach Mitternacht hat eine heftige Gasexplosion die Bewohner einer Siedlung in Wien-Floridsdorf aus dem Schlaf gerissen. Ein Einfamilienhaus wurde komplett zerstört, auch ein benachbartes Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Rettung berichtete von neun Verletzten, eine Person musste schwer verletzt auf die Intensivstation.

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Sofort war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Spürhunde wurden ebenfalls losgeschickt. Ihnen ist es offenbar zu verdanken, dass ein 94-Jähriger unter den Trümmern rasch geortet werden konnte. Der schwer verletzte Mann wurde nach seiner Bergung auf die Intensivstation gebracht. Dem Vernehmen nach kämpfen die Ärzte um sein Leben. Von den acht weiteren Verletzten mussten drei nach ihrer Erstbehandlung ins Spital – darunter eine 25-jährige Schwangere.

Es ist ein Wunder, dass der 94-Jährige lebend geborgen werden konnte.
Es ist ein Wunder, dass der 94-Jährige lebend geborgen werden konnte.(Bild: Berufsrettung Wien)
Das Wohnhaus wurde dem Erdboden gleichgemacht.
Das Wohnhaus wurde dem Erdboden gleichgemacht.(Bild: Berufsrettung Wien)
Dutzende Einsatzkräfte – unter anderem auch ein Evakuierungsbus – standen im Einsatz.
Dutzende Einsatzkräfte – unter anderem auch ein Evakuierungsbus – standen im Einsatz.(Bild: Berufsrettung Wien)

Knall und Druckwelle weit spürbar gewesen
Aufnahmen vom Explosionsort zeigen eine große Zerstörung. In den sozialen Medien berichteten zahlreiche User, die auch weiter weg wohnen, dass sie einen Knall und eine Druckwelle gespürt hatten. Auch Fotos von aufsteigendem Rauch und Flammen wurden gepostet.

Sonntagfrüh herrschte gespenstische Stille in und rund um die Siedlung. Das Areal ist weiterhin polizeilich gesperrt. Die Explosionsursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

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