Boxtrainer soll Kinder und Ehefrau geprügelt haben

Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung und das Ausüben fortgesetzter Gewalt: Wegen dieser Vorwürfe muss sich der Boxtrainer verantworten. In einzelnen Punkten bekennt er sich schuldig. Wofür der aus der U-Haft Vorgeführte allerdings genau ein Teilgeständnis ablegt, bleibt im Prozess zunächst unklar. „Ich bin nicht so eine Person, die so etwas machen würde. Ich möchte das erklären“, sagt er zu Richterin Christina Salzborn – und beginnt, die Vorwürfe aus seiner – teilweise fragwürdigen – Sicht darzustellen.