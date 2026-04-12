Erstes EU-Land erlaubt Teslas „Full Self Driving“

Herzstück des Systems ist ein „End-to-End-neuronales Netzwerk“, das mit realen, anonymen Fahrdaten trainiert wurde, um seine Umgebung zu interpretieren und Fahrentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Anstatt sich auf separate, handcodierte Regeln für jede Situation zu verlassen, lernt das System, die mit dem Fahren verbundenen Aufgaben zu verstehen – von Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschildern und Ampeln bis hin zu Fußgängern und anderen Fahrzeugen – und gibt die Steuerbefehle direkt an das Fahrzeug aus. Laut Tesla kann sich das System durch diesen Ansatz mit zunehmendem Datenvolumen kontinuierlich verbessern, sich an komplexe, reale Fahrumgebungen anpassen und ein reibungsloses, natürliches Fahrerlebnis bieten.