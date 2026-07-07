„Ich wollte das Kalorienziel ständig unterbieten“

Schätzungsweise 770 Personen sind in Oberösterreich an Magersucht erkrankt, pro Jahr kommen rund 70 Neuerkrankte dazu. Das Geschlechterverhältnis von weiblich und männlich liegt bei zehn zu eins. Mit 15 erkrankte auch Sabrina (21) an Magersucht. Eine Geschichte über Ernährungs-Apps, Haarausfall und den langen Weg zurück.
„Es hat langsam begonnen“, erzählt Sabrina Geisler (21) und meint damit ihre Essstörung. „Ich war 15 Jahre alt und habe mich oft gefragt: ,Was mache ich mit meiner Zeit, was tu’ ich mit mir?’“, so die Studentin weiter. Für Kochen und Sport habe sie sich schon immer interessiert, aber plötzlich veränderte sich etwas.
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