„Ich wollte das Kalorienziel ständig unterbieten“

„Es hat langsam begonnen“, erzählt Sabrina Geisler (21) und meint damit ihre Essstörung. „Ich war 15 Jahre alt und habe mich oft gefragt: ,Was mache ich mit meiner Zeit, was tu’ ich mit mir?’“, so die Studentin weiter. Für Kochen und Sport habe sie sich schon immer interessiert, aber plötzlich veränderte sich etwas.