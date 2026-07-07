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Sängerin rockt Paris

Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!

Society International
07.07.2026 14:35
Jennifer Lopez sorgte in Paris mit einem XXL-Dekolleté für Aufsehen.
Jennifer Lopez sorgte in Paris mit einem XXL-Dekolleté für Aufsehen.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Augen auf, Paris, Jennifer Lopez ist in der Stadt! Die Sängerin sorgte Anfang der Woche in der französischen Modemetropole für Aufsehen. Denn an diesem Dekolleté kam einfach niemand vorbei!

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Noch am Wochenende feierte J.Lo gemeinsam mit zahlreichen anderen Stars auf der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.

J.Lo sorgt für Blitzlichtgewitter
Doch nach der Promi-Party im Madison Square Garden ist vor der Fashion Week – denn schon Anfang der Woche sorgte die Sängerin und Schauspielerin in Paris für jede Menge Wirbel.

An Jennifer Lopez‘ Look kam in Paris einfach niemand vorbei.
An Jennifer Lopez‘ Look kam in Paris einfach niemand vorbei.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Sängerin setzte ihr Dekolleté prominent in Szene.
Die Sängerin setzte ihr Dekolleté prominent in Szene.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Woran das lag? An DIESEM Kleid! Denn La Lopez setzte in Paris nicht auf noble Zurückhaltung, sondern zeigte stolz, was sie hat. Das schwarze Dress mit Flügelärmeln war nämlich so tief ausgeschnitten, dass die Brüste der 56-Jährigen fast herauszufallen drohten.

Mit Schwester Lynda in Paris
Doch keine Angst, ein Fashion-Hoppala gab‘s bei J.Lo, die mit ihrer Schwester Lynda unterwegs war, natürlich nicht. Dafür wollten die Auslöser der Paparazzi gar nicht mehr zu glühen aufhören.

Jennifer Lopez hat Schwester Lynda (links im Bild) zur Fashion Week mitgebracht.
Jennifer Lopez hat Schwester Lynda (links im Bild) zur Fashion Week mitgebracht.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das schwarze Dress mit XXL-Ausschnitt, das Lopez mit einem schwarzen Taillengürtel, Riemchensandalen sowie einer schwarzen Clutch kombinierte, war aber längst nicht der einzige Wow-Look der Sängerin in Paris.

Federjacke und „Blitzer“
Denn auch in schwarzen Bermuda-Shorts und einer weißen Federjacke machte die „Office Romance“-Darstellerin eine richtig gute Figur. 

(Bild: Viennareport)

Und verzichtete auch bei diesem Outfit nicht auf den nötigen Hauch von Sex-Appeal – und ließ unter der Statement-Jacke kess ihren schwarzen BH hervorblitzen. Très chic!

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Wir sind jedenfalls schon gespannt, welche Fashion-Feuerwerke Jennifer Lopez in den nächsten Tagen wohl noch zünden wird ...

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