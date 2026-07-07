Jennifer Lopez: Dieses Dekolleté ist der Hammer!

Noch am Wochenende feierte J.Lo gemeinsam mit zahlreichen anderen Stars auf der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.

J.Lo sorgt für Blitzlichtgewitter

Doch nach der Promi-Party im Madison Square Garden ist vor der Fashion Week – denn schon Anfang der Woche sorgte die Sängerin und Schauspielerin in Paris für jede Menge Wirbel.