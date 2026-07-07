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Transit am Brenner

Noch mehr Lkw: „Nächste Blockade muss wohl kommen“

Tirol
07.07.2026 13:11
Allein bei den Lkw: Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Allein bei den Lkw: Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Porträt von Hubert Rauth
Von Tiroler Krone und Hubert Rauth

Der Schwerverkehr auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorgeht: Rund 1,26 Millionen Lastwagen (Kategorie 4) passierten die Hauptmautstelle Schönberg – ein Anstieg um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Tiroler Oppositionsparteien reagieren mit Kritik.

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Abgesehen vom Schwerverkehr waren in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres um 97.958 mehr Pkw und Motorräder (Kategorie 1) unterwegs gewesen, insgesamt waren es 5.156.259 Fahrzeuge. 

Das Gesamtverkehrsaufkommen im Erhebungszeitraum (1. Jänner bis 30. Juni) stieg um 150.243 Fahrzeuge auf 6.570.975 (erstes Halbjahr 2025: 6.420.732) – dies bedeutete ein Plus von 2,34 Prozent. 

Im Schwerverkehr konnte lediglich im Mai ein Rückgang verzeichnet werden, nämlich um fünf Prozent. Im Juni legte dieser mit über zehn Prozent am stärksten zu. Dies sei vor allem auf die Feiertage zurückzuführen gewesen, die in diesem Jahr anders lagen als 2025, so die Asfinag.

Zitat Icon

Die nächste Blockade der Brennerautobahn muss wohl zwangsläufig kommen, ansonsten verstehen Mattle und die gesamte ÖVP den Ernst der Lage nicht.

FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger

Opposition reagiert mit Kritik
Die aktuellen Zahlen der Asfinag führten indes auch zu politischen Reaktionen. Die oppositionellen Grünen nahmen vor allem die schwarz-rote Landesregierung ins Visier und warfen ihr Untätigkeit vor. „Ich frage mich wie alle Tirolerinnen und Tiroler, wann die Landesregierung endlich aufhört zuzuschauen, wie Tirol überrollt wird“, meinte Landessprecher Gebi Mair.

Der „Anti-Transit-Kurs“ sei unter Schwarz-Rot teils sogar gelockert worden, verwies Mair auf die Blockabfertigungstage an der Grenze in Kufstein, die immer weniger würden.

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Auch die Freiheitlichen reagierten. „Ein Anstieg um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei den Lastkraftwagen zeigt, dass sämtliche Maßnahmen und Ankündigungen im Sand verlaufen sind“, so FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger, der außerdem betont: „Die nächste Blockade der Brennerautobahn muss wohl zwangsläufig kommen, ansonsten verstehen Mattle und die gesamte ÖVP den Ernst der Lage nicht.“

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