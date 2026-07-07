Der neue „Waxler“ soll zum Glücksbringer werden

Vorige Woche gab es mit der WC4-Trainingsgruppe des ÖSV im Montafon und am Schießstand in Lustenau einen Kurs, zu Beginn dieser Woche stehen in Salzburg Leistungstests an. „Ansonsten geht es aktuell in erster Linie ums Konditraining daheim“, sagt Peking-Olympiasieger Johannes Strolz. „Ich bin froh darüber, dass sonst nicht viel ansteht.“