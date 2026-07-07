Wirbel um Großeinsatz: Ist Schusswaffe im Spiel?

Für Aufsehen sorgt derzeit ein Großeinsatz der Polizei in Wien-Penzing. Ausgelöst wurde er offenbar durch eine gefährliche Drohung gegen eine Person. Neben Bezirkskräften wurde auch die Sondereinheit WEGA angefordert. Hintergrund ist laut Polizei, dass möglicherweise eine Schusswaffe im Spiel sein könnte.
In Penzing herrscht derzeit Ausnahmezustand. Mehrere Polizeistreifen und die Sondereinheit WEGA sind im Einsatz, das Gebiet rund um die Maroltingergasse und Leyserstraße wurde abgesperrt.
Hintergrund ist laut Polizei eine gefährliche Drohung, bei der möglicherweise eine Schusswaffe eine Rolle spielt. Laut „Krone“-Informationen dürfte der Einsatz aber bereits beendet sein. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
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