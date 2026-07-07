Wirbel um Großeinsatz: Ist Schusswaffe im Spiel?

Für Aufsehen sorgt derzeit ein Großeinsatz der Polizei in Wien-Penzing. Ausgelöst wurde er offenbar durch eine gefährliche Drohung gegen eine Person. Neben Bezirkskräften wurde auch die Sondereinheit WEGA angefordert. Hintergrund ist laut Polizei, dass möglicherweise eine Schusswaffe im Spiel sein könnte.