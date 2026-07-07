Wie die Stadt Rust Raritäten vor den Nazis rettete

Wahre Schätze birgt das Stadtarchiv Rust. Wichtige Teile davon wurden während des Nationalsozialismus im Wohnhaus einer Frau aus Unterpullendorf vor dem befohlenen Abtransport versteckt.
Die historische Dokumentensammlung hinter den altehrwürdigen Mauern der Freistadt Rust ist eines der interessantesten Provinzarchive Österreichs. „In den Akten und Urkunden, die die Geschichte unserer Stadt über Jahrhunderte hinweg begleitet haben, sind Unterlagen von unschätzbarem Wert aufbewahrt“, stellt Bürgermeister Gerold Stagl fest. Eine geplante Übersiedelung dieser geschichtlichen Raritäten in das Reichsarchiv Niederdonau nach Eisenstadt hatte laut Historikern während der Herrschaft des Nationalsozialismus nur bedingt verhindert werden können.
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