Schweizer zittern vor Achtelfinale um Offensiv-Duo

„Der Ärger ist natürlich groß, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten. Es wäre ein großer Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen können“, erklärte Teamchef Murat Yakin auf der Pressekonferenz. Noch besteht allerdings Hoffnung. Die betroffenen Spieler werden eingehend untersucht, erst danach soll eine endgültige Entscheidung fallen. „Wir werden heute und morgen noch genau schauen, ob sie trotzdem dabei sein können“, sagte Yakin.