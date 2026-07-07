Philipp muss pausieren – die Sendung läuft weiter

Einige werden es bereits vernommen haben: Philipp, unser „Vorturner der Nation“, muss sich aus gesundheitlichen Gründen eine mehrwöchige Auszeit nehmen. Bei ihm wurde ein Netzhautriss festgestellt, der am gestrigen Montag umgehend operiert werden musste. Damit fällt Philipp vorübergehend zwar persönlich aus, die Sendung läuft aber weiter: Auf krone.tv wird weiterhin täglich um 9.05 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr geturnt – da vorsorglich genug Backup-Sendungen aufgezeichnet wurden.