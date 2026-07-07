Heftiger Regen: Dach von US-Supermarkt stürzt ein

Zwei Personen verschüttet

Zwei Personen wurden für kurze Zeit unter den Trümmern begraben. Sie hatten jedoch Glück, wie die Polizei mitteilte: „Sie konnten sich selbst befreien und das Gebäude sicher verlassen“. Auch die 25 anderen Kunden sowie die Angestellten konnten sich nach draußen retten. Verletzte gebe es keine, so die Beamten.