27 Kunden im Geschäft
Heftiger Regen: Dach von US-Supermarkt stürzt ein
Was für ein Schock! Wegen der heftigen Regenfälle im Osten der USA brach das Dach eines Supermarktes plötzlich ein. Literweise Wasser strömte ins Innere des Shops und überraschte mehrere Personen, die gerade ihre Einkäufe erledigten. Zwei Menschen wurden kurzzeitig unter den Trümmern des Dachs begraben.
Extreme Regenfälle haben im US-Bundesstaat New Jersey das Dach eines Supermarktes zum Einsturz gebracht. 27 Kunden befanden sich in dem Geschäft, als das Flachdach plötzlich unter den Wassermassen nachgab.
Zwei Personen verschüttet
Zwei Personen wurden für kurze Zeit unter den Trümmern begraben. Sie hatten jedoch Glück, wie die Polizei mitteilte: „Sie konnten sich selbst befreien und das Gebäude sicher verlassen“. Auch die 25 anderen Kunden sowie die Angestellten konnten sich nach draußen retten. Verletzte gebe es keine, so die Beamten.
Starkregen erschüttert die Region
Der Einsturz ereignete sich, nachdem heftige Regenfälle über die Region niedergingen und zu extremen Überschwemmungen geführt hatten. In den vergangenen 24 Stunden wurden in dem Gebiet bis zu 15 Zentimeter Regen gemeldet, wobei der Großteil des Niederschlags seit Montagmorgen gefallen war, wie ABC News berichtete.
Spürhunde sollten weitere Personen finden
Die Rettungskräfte führten eine „umfassende Durchsuchung“ des Gebäudes durch. Auch eine Drohne und Spürhunde waren bei der Suche eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr im Gebäude befand, wie die Polizei mitteilte.
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