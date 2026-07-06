Tausende feiern Abschluss auf der Donauinsel

Drei Tage lang wurde auf der Donauinsel getanzt, gesungen und gefeiert. Hunderttausende Besucher sorgten auch am letzten Festtag für ausgelassene Stimmung. Für die musikalischen Highlights standen unter anderem Kamrad, Ness und Paenda auf den Bühnen und rockten das Donauinselfest. Mehr im Video.