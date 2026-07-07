Biker (71) verunfallt vor Augen seines Freundes

Kurz nach 8 Uhr war der 71-jährige Grazer mit seinem Motorrad auf der B54 im Ortsgebiet von Birchbaum in Fahrtrichtung Passail (Bezirk Weiz) unterwegs. Hinter ihm fuhr sein Freund, ebenfalls mit einem Motorrad. Am Ende des Ortsgebietes Birchbaum wollte der 71-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw überholen.