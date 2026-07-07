Biker (71) verunfallt vor Augen seines Freundes

Tödlicher Verkehrsunfall Dienstagfrüh im oststeirischen Birchbaum: Ein Grazer übersah beim Überholen eine Verkehrsinsel. Der 71-Jährige stürzte vor den Augen seines nachfahrenden Freundes und verstarb noch an der Unfallstelle.
Kurz nach 8 Uhr war der 71-jährige Grazer mit seinem Motorrad auf der B54 im Ortsgebiet von Birchbaum in Fahrtrichtung Passail (Bezirk Weiz) unterwegs. Hinter ihm fuhr sein Freund, ebenfalls mit einem Motorrad. Am Ende des Ortsgebietes Birchbaum wollte der 71-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw überholen.
Dabei dürfte er die am Ortsende befindliche Verkehrsinsel übersehen haben und kollidierte mit zwei auf der Insel stehenden Verkehrsschildern. Ersthelfer begannen gleich mit den Reanimationsmaßnahmen. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Polizei sowie der Feuerwehr Weiz setzten diese fort. Der Grazer verstarb jedoch an der Unfallstelle.
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