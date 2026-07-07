Nach WM-Aus: „Wen rufst du jetzt an, Donald?“

Der Aufregung um die aufgehobene Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun folgte die deutliche sportliche Niederlage der USA gegen Belgien (1:4) im WM-Achtelfinale. Schon als die letzten Minuten des Spiels liefen, gab es Häme für den geschlagenen Gastgeber. „Belgien hat gewonnen, aber warten wir ab … vielleicht kommt morgen früh, wenn wir aufwachen, ein Anruf aus dem Weißen Haus“, war etwa im kroatischen TV zu hören.