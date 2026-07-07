Nach WM-Aus: „Wen rufst du jetzt an, Donald?“

Nach dem Skandal rund um die Einmischung von US-Präsident Donald Trump in die Causa „Balogun“ hat es für den WM-Gastgeber im Achtelfinale eine sportliche „Watschn“ gegeben. Und auch nach dem Match kehrt keine Ruhe ein – das US-Team, Präsident Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino ernten nun Spott und Häme!
Der Aufregung um die aufgehobene Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun folgte die deutliche sportliche Niederlage der USA gegen Belgien (1:4) im WM-Achtelfinale. Schon als die letzten Minuten des Spiels liefen, gab es Häme für den geschlagenen Gastgeber. „Belgien hat gewonnen, aber warten wir ab … vielleicht kommt morgen früh, wenn wir aufwachen, ein Anruf aus dem Weißen Haus“, war etwa im kroatischen TV zu hören.
Generell folgte dem Skandal um die aufgehobene Sperre, Erleichterung und Freude darüber, dass das US-Team die Segel streichen musste. Die internationale Presse sparte nicht mit Spott und Häme. Hier ein Überblick!
Belgien:
Algemeen Dagblad: Die Red Devils haben Gerechtigkeit erreicht. Die Streiche von Infantino und Trump bleiben ein riesiger Makel auf der Weltmeisterschaft und im Fußball im Allgemeinen.
Nieuwsblad: Wen rufst du jetzt an, Donald? Die Red Devils besiegten die USA dank zweier Tore von De Ketelaere mit 1:4. Damit erhielten auch Donald Trump und Gianni Infantino einen herben Rückschlag. Nach der „Schande der Weltmeisterschaft“ wurde Gerechtigkeit hergestellt.
USA:
ESPN: Belgien verpasst den Vereinigten Staaten einen Realitätscheck bei der FIFA-Weltmeisterschaft.
The Athletic: Balogun war der Star der Wohlfühl-Weltmeisterschaft von USMNT. Jetzt? Das unbewusste Gesicht seiner Kontroverse. Die USMNT-Weltmeisterschaft endet gegen Belgien mit schlampigem Achtelfinale; Balogun ohne Faktor nach Kontroverse.
CNN: Die FIFA-Bürokratie konnte zwar Balogun zurückbringen, aber kein Anruf der Welt konnte diese miserable US-Abwehr reparieren
Italien:
La Gazzetta dello Sport: Donald Trump weiß jetzt, dass Fußball komplexer ist, als einfach einen gesperrten Spieler auf den Platz zu schicken. Aber er hätte dieses alte angelsächsische Sprichwort kennen müssen: „Karma is a b****“.
Corriere dello Sport: Belgien überrollt die USA trotz Baloguns Einsatz. Trotz der Teilnahme von Folarin Balogun gelang der amerikanischen Mannschaft das erhoffte Wunder nicht. Nach all dem Trubel um die Aufhebung der Sperre und die Möglichkeit, spielen zu dürfen, zeigte Balogun auf dem Platz nicht viel, nur ein paar Halbchancen sowie den Freistoß, den Malik Tillman zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte.
La Repubblica: Balogun ist zwar dabei, fällt aber kaum auf: Die USA unterliegen mit 4:1. Belgien dominiert und provoziert: „Dreht das mal um!“
Frankreich:
L’Équipe: All das für diesen Ausgang? Trotz der Umstände erleiden die USA im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Belgien eine schwere Niederlage.
Spanien:
Mundo Deportivo: Infantino und Trump bringen die Teufel in Belgien hervor. Die Flammen der Hölle brennen heller denn je. Sie demütigen die Vereinigten Staaten, die selbst mit Folarin Balogun keine wirkliche Gefahr darstellen konnten.
Marca: Belgien besiegt die „Trumpas“ und trifft im Viertelfinale auf Spanien. Selbst Trump kann dem Unvermeidlichen nicht entkommen. Der amerikanische Traum konnte Belgien nicht aufhalten.
AS: Kein Anruf von Trump kann das ändern, was gegen Belgien passiert ist. Trump erwägt wahrscheinlich, ab morgen Importzölle von 100 Prozent auf belgisches Bier einzuführen.
England:
Daily Mail: Die Welt verspottet Donald Trump. Er machte sich Sorgen um den falschen Stürmer. Wie viel Einfluss er auf die Entscheidung hatte, Balogun doch spielen zu lassen, werden wir wohl nie erfahren. Aber es spielte kaum eine Rolle.
The Sun: Die USA kassieren das „schlechteste Tor aller Zeiten“ bei einer katastrophalen WM-Leistung – Torwartpanne und ehemaliger Premier-League-Star werden gegen Belgien gedemütigt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.