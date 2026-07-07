Hotelgast (33) wirft Fernbedienung auf Polizisten

Ein Polizeieinsatz in einem Hotel in Wien-Penzing ist am Montagabend völlig eskaliert. Eine 33-Jährige hatte nicht nur Hoteleigentum beschädigt, sondern später auch Polizisten mit einer Fernbedienung beworfen.
Die Polizei wurde um 20 Uhr zu dem Hotel gerufen. Eine Hotelgästin dürfte dort laut Rezeptionist zuvor einen Gegenstand beschädigt haben und anschließend im Stiegenhaus verschwunden sein.
Verdächtige wurde gegenüber Polizisten aggressiv
Bei der Nachschau fanden die Polizisten die 33-Jährige schließlich in ihrem Hotelzimmer. Laut Polizei machte die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck. Als sie die Beamten bemerkte, wurde sie immer aggressiver, ballte die Fäuste und gestikulierte in Richtung der Beamten.
Fernbedienung geworfen
Plötzlich sprang die Frau auf, griff zu einer Fernbedienung und warf sie auf einen Polizisten. Da sie die Beamten auch danach immer wieder attackieren wollte, mussten die Polizisten Körperkraft anwenden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Die 33-Jährige wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Später wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt.
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