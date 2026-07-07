Hotelgast (33) wirft Fernbedienung auf Polizisten

Verdächtige wurde gegenüber Polizisten aggressiv

Bei der Nachschau fanden die Polizisten die 33-Jährige schließlich in ihrem Hotelzimmer. Laut Polizei machte die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck. Als sie die Beamten bemerkte, wurde sie immer aggressiver, ballte die Fäuste und gestikulierte in Richtung der Beamten.