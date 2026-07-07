Qualität fragwürdig
200.000 gefälschte Kondome auf EU-Markt entdeckt
Am europäischen Markt sind mehr als 200.000 gefälschte Kondome zum Verkauf angeboten worden, die nicht den EU-Qualitätsanforderungen für medizinische Güter entsprechen.
Die Verhütungsmittel seien unter dem Namen und mit dem Logo einer bekannten Marke vertrieben worden, heißt es in einer Mitteilung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf). Den genauen Markennamen nannte die Behörde mit Sitz in Brüssel auf Anfrage nicht.
Solche Produkte ermöglichten die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. Die gefälschten Präservative erfüllen der Behörde zufolge nicht die EU-Qualitätsanforderungen für medizinische Güter, wenn es etwa um Tests auf Haltbarkeit, Stabilität oder Verunreinigungen geht.
Gefälschte Kondome sind gefährlich. Sie sind nicht getestet, unkontrolliert und unsicher.
Olaf-Direktor Petr Klement
Kondome als Spielzeuglieferung ausgegeben
Die europäische Behörde hat die Schmuggelroute der falschen Kondome ausfindig gemacht. Demnach untersuchte Olaf gemeinsam mit Zollbehörden in Rumänien, Serbien und Spanien beschlagnahmte Produkte, nachdem sie erste Hinweise von nationalen Behörden erhalten hatte.
Exporteur ausfindig gemacht
Die gefälschten Kondome mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 200.000 Euro stammten aus der gleichen Quelle aus China und seien fälschlicherweise als Spielzeuge ausgegeben worden. Die Exporteure der Ladungen habe Olaf in Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden ausfindig machen können.
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