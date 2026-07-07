„Party Rock Anthem“-Sängerin starb mit 37 Jahren

Fans und Freunde trauern um Lauren Bennett: Die Sängerin, die durch den Welthit „Party Rock Anthem“ von LMFAO bekannt war, ist im Alter von nur 37 Jahren gestorben.
Wie „TMZ“ berichtete, sei Bennett bereits vor rund drei Wochen in der englischen Grafschaft Kent verstorben. Über die Todesursache ist bislang jedoch nichts bekannt.
„Wir werden sie für immer lieben“
Anfang der Woche machte Bennetts ehemalige Band G.R.L. den Tod der Sängerin öffentlich. „Unsere Herzen sind gebrochen, und wir können gar nicht in Worte fassen, wie viel sie uns bedeutet hat“, hieß es in einem Statement auf Instagram.
Und weiter: „Wir werden die Liebe, das Lachen und die unzähligen Erinnerungen, die sie uns geschenkt hat, für immer in Ehren halten. Ihr wunderbarer Charakter hat so viele Menschen berührt, und wir werden sie zutiefst vermissen und für immer lieben.“
Lauren Bennett war zudem Mitglied der Girlgroup Paradiso Girls und arbeitete mit Stars wie will.i.am und CeeLo Green zusammen. Ihren größten Hit hatte die Britin allerdings 2011 gemeinsam mit LMFAO mit dem Party-Kracher „Party Rock Anthem“ – hier gibt‘s den Song zum Anhören:
Ballons mit letzter Botschaft
Wie „TMZ“ zudem berichtete, soll die Sängerin bereits im engsten Kreis beigesetzt worden sein. Die private Trauerfeier habe demnach vor rund eineinhalb Wochen in London stattgefunden.
Freunde, Familie und frühere Bandkollegen hätten bei der Zeremonie persönliche Botschaften auf Ballons geschrieben. Ein letzter Gruß an Bennett, der dann in den Himmel geschickt wurde.
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