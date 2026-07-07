Nach Wasser-Engpass: Bürgermeister in der Kritik

Eine für die Wasserversorgung wichtige Verbindungsleitung zwischen Hochbehältern wurde 2024 außer Betrieb gesetzt – ohne den Gemeinderat zu informieren. Eine Sanierung wäre erst für 2029 geplant gewesen. Der Bürgermeister räumt Fehler ein.
Wasser sparsam verwenden sowie abkochen – und das in einer Gemeinde, die alles andere als von Wasserarmut geprägt ist: Der Appell der Gemeindeführung in Zirl in Tirol während der Hitzeperiode Ende Juni sorgte für Aufregung in der 8250-Einwohner-Gemeinde und hat nun ein politisches Nachspiel.
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