Tochter (7) am Beifahrersitz: Alkofahrt in Wien

Erst das Quietschen von Reifen, ein aufheulender Motor und kurz darauf ein Knall: Einen schweren Verkehrsunfall hat ein Autofahrer am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Donaustadt verursacht. Er hatte mit dem Wagen ein Verkehrsschild gerammt, das sich auf einer Verkehrsinsel befand. Der 47-Jährige war nicht nur stark angetrunken: Seine kleine Tochter befand sich bei der Alkofahrt im Auto.
Die gefährlichen Szenen spielten sich auf der Wagramer Straße gegen 16.10 Uhr ab. Der Wagen war mit voller Wucht gegen das Schild gefahren. Polizisten, die ganz in der Nähe zu Fuß unterwegs waren, rannten sofort zum Unfallort, kamen jedoch zu spät. Denn der Lenker fuhr mit dem beschädigten Fahrzeug bereits weiter.
Beschädigtes Auto in Gasse entdeckt
Doch die Beamten sollten den Unfallverursacher rasch ausfindig machen. In der Attemsgasse entdeckten die Polizisten das Fahrzeug, daneben stand der 47-jährige Fahrer – und im Inneren des ramponierten Pkw saß auf dem Beifahrersitz die erst sieben Jahre alte Tochter des Mannes.
Der 47-jährige Verdächtige hatte sich mit einem Alkoholpegel von 1,8 Promille hinter das Steuer des Wagens gesetzt, wie ein Test ergeben sollte. Verletzt wurden beim Unfall offenbar weder der Mann noch seine Tochter. Der Verdächtige ist seinen Führerschein los, auch wurde er mehrfach angezeigt.
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