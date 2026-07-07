Tochter (7) am Beifahrersitz: Alkofahrt in Wien

Erst das Quietschen von Reifen, ein aufheulender Motor und kurz darauf ein Knall: Einen schweren Verkehrsunfall hat ein Autofahrer am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Donaustadt verursacht. Er hatte mit dem Wagen ein Verkehrsschild gerammt, das sich auf einer Verkehrsinsel befand. Der 47-Jährige war nicht nur stark angetrunken: Seine kleine Tochter befand sich bei der Alkofahrt im Auto.