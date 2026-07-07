Nach Lkw-Unfall auf A5: Lenker hatte 1,5 Promille

Der Pole hatte nicht nur jede Menge Diesel getankt, um mit einem Zusatzbehälter möglichst weit mit billigerem Kraftstoff aus der Heimat zu kommen, sondern auch selbst ordentlich Flüssigkeit zu sich genommen: 1,5 Promille dürften der Grund gewesen sein, warum das Schwerfahrzeug vorerst an der Beton-Mittelleitplanke schlitterte – an der Abfahrt Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach kam es dann zum fatalen Aufprall.