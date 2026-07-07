Argentinien-Coach kritisiert den WM-Spielplan

„Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man – doch genau das Gegenteil passiert“, sagte der 48-Jährige. Auch die Temperaturen machen seinen Jungs zu schaffen. „Wir haben zuletzt bei der Hitze gespielt und am Dienstag spielen wir auch wieder mittags. Die Erholungszeit ist nicht ideal.“