Argentinien-Coach kritisiert den WM-Spielplan

Nur drei Tage Pause hatten Argentinien und Ägypten vor ihrem Duell im WM-Achtelfinale. Lionel Scaloni, Teamchef der Albiceleste, kritisiert nun den engen Spielplan. Er jagt bei dieser Endrunde Historisches!
Am Freitag mühte sich Argentinien in der Verlängerung zu einem 3:2-Erfolg über Kap Verde. Schon am heutigen Dienstag muss die Albiceleste erneut ran. Im Achtelfinale trifft man auf Ägypten. Die kurze Pause stößt Teamchef Lionel Scaloni sauer auf.
„Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man – doch genau das Gegenteil passiert“, sagte der 48-Jährige. Auch die Temperaturen machen seinen Jungs zu schaffen. „Wir haben zuletzt bei der Hitze gespielt und am Dienstag spielen wir auch wieder mittags. Die Erholungszeit ist nicht ideal.“
Ägypten mit eine paar Stunden mehr Pause
Auch Ägypten war erst am Freitag dran, hatte aber zumindest ein paar Stunden mehr Erholung. „Kein riesiger Unterschied, aber ich glaube, dass Erholung umso wichtiger wird, je weiter die Weltmeisterschaft voranschreitet“, betonte Scaloni.
Titelverteidigung wäre historisch
Fakt ist aber auch, dass Scaloni Historisches erreichen kann. Gelingt die Titelverteidigung, wäre er der erste argentinische Nationaltrainer, der zweimal den Pokal in die Höhe stemmen konnte. In der gesamten Geschichte des Fußballs gelang dies nur Vittorio Pozzo. Er führte als Trainer die italienische Nationalmannschaft 1934 und 1938 zu zwei aufeinanderfolgenden WM-Titeln.
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