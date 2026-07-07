Wie Schönheitsideale unsere Jugend krank machen

Während junge Frauen auf TikTok und Instagram mit extremer Schlankheit konfrontiert werden, wächst bei Burschen der Druck, möglichst muskulös auszusehen. Experten warnen vor einem toxischen Trend der Körperoptimierung.
Alarm um neuen Schlankheitswahn auf Social Media. Extrem schlank ist nämlich wieder angesagt. Auf TikTok und Instagram kursieren unter Schlagworten wie „SkinnyTok“ oder „Was esse ich an einem Tag“ täglich Millionen Videos, in denen Kalorien gezählt, Mahlzeiten minimiert und ultradünne Körper als Schönheitsideal präsentiert werden. Verstärkt wird der Trend durch das Erscheinungsbild zahlreicher, fast schon dürrer, internationaler Stars.
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