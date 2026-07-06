Diese App könnte bald viele Patienten begleiten

Erinnert an Medikamente, beantwortet Fragen

Resch betont, dass die Handy-Anwendung keine persönliche Betreuung ersetze, sondern sie ergänze. Was die Software kann, erklärt Hanna Bernögger, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat an der Entwicklung der App mitgewirkt. „Am Smartphone können Patienten die wichtigsten Informationen rund um ihre Erkrankung abrufen, sie werden an die Einnahme der Medikamente erinnert und können über eine Chatfunktion mit dem Behandlungsteam in Kontakt treten“, zählt die Diplompflegerin ein paar der Funktionen auf. Auch werden Daten wie Blutdruck dort vermerkt und bei Abweichungen Alarm geschlagen.