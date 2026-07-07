Morbider Fund eines Badenden am Ufer des Bodensees

Der Pegelstand des Bodensees wird akribisch überwacht. Am Sonntag lag der Wert in Bregenz bei 331 Zentimetern, am Montag waren es nur noch 329 Zentimeter – damit trennen den See nur noch drei Zentimeter vom tiefsten Wert, der jemals an einem 6. Juni gemessen worden ist. Der Mittelwert für diesen Tag liegt gut einen Meter höher, bei 431 Zentimetern.