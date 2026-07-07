Alpenverein startet Anti-Bettwanzen-Kampagne

Die Erklärgrafik zeigt den Entwicklungszyklus von Bettwanzen von Ei bis zum erwachsenen Tier. Bettwanzen durchlaufen mehrere Stadien, wobei die Größe von etwa 1,5 mm im ersten Stadium bis zu 8,5 mm als ausgewachsenes Tier reicht. Ein Weibchen legt bis zu 150 Eier. Die Lebensdauer beträgt rund sechs Monate. Bettwanzen sind nachtaktiv und der Hauptwirt ist der Mensch. Quelle: APA.