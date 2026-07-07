Deutscher Bundestrainer wechselt nach Österreich

Ein deutscher Bundestrainer wechselt zurück nach Österreich: Acht Jahre arbeitete Alexander Prietzel in Deutschland, war zuletzt seit 2021 am Stützpunkt Hamburg für diverse Teams verantwortlich. Nun zieht es den Steyrer in die Heimat. Die Linzer Steelvolleys wollten ihn als Damen-Coach, doch Prietzel bleibt im Männerbereich und übernimmt einen AVL-Klub.
Nun ist die Tinte trocken: Volleyball-Vizemeister UVC McDonalds Ried, der letzte Saison erstmals ins AVL-Finale eingezogen und in diesem Hartberg mit 1:4 unterlegen war, hat einen Nachfolger für den nach Tschechien gewechselten Jiri Siller fixiert: Alex Prietzel wird’s!
Zusammenarbeit mit DVV einvernehmlich beendet
Der Steyrer Prietzel war zuletzt acht Jahre in Deuschland im Beachvolleyball engagiert, brachte es 2021 zum Bundestrainer und coachte am Stützpunkt Hamburg etwa für Pfretzschner/Winter und Ehlers/Wickler, trug zu den Erfolgen der Deutschen bei der Beach-WM 2025 bei. Zuletzt verständigte er sich mit dem DVV einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit zu beenden. „Die Zeit war geprägt von intensiver, professioneller Arbeit, großem Vertrauen und vielen gemeinsamen Erfolgen“, so Prietzel, der nun heimkommt.
Ausländische Lösung bei Steelvolleys
„Eine gute oberösterreichische Lösung“, sagt UVC-Ehrenobmann Wolfgang Puttinger, bei dessen Riedern Prietzel schon vor gut einem Jahrzehnt engagiert war – und die nun die Linzer Damen ausstachen. Denn auch die Steelvolleys wollten den Deutschland-Rückkehrer als Coach holen! „Für uns war’s aber finanziell nicht zu stemmen“, so der künftige Obmann Christoph Hemmelmayr, bei dessen Klub sich eine ausländische Lösung abzeichnet.
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