Deutscher Bundestrainer wechselt nach Österreich

Zusammenarbeit mit DVV einvernehmlich beendet

Der Steyrer Prietzel war zuletzt acht Jahre in Deuschland im Beachvolleyball engagiert, brachte es 2021 zum Bundestrainer und coachte am Stützpunkt Hamburg etwa für Pfretzschner/Winter und Ehlers/Wickler, trug zu den Erfolgen der Deutschen bei der Beach-WM 2025 bei. Zuletzt verständigte er sich mit dem DVV einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit zu beenden. „Die Zeit war geprägt von intensiver, professioneller Arbeit, großem Vertrauen und vielen gemeinsamen Erfolgen“, so Prietzel, der nun heimkommt.