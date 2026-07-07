Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mürzzuschlager warten

Stinkende Teergrube: Noch keine Sanierung in Sicht

Steiermark
07.07.2026 12:22
Die Teergrube bei der westlichen Stadteinfahrt von Mürzzuschlag
Die Teergrube bei der westlichen Stadteinfahrt von Mürzzuschlag(Bild: Wulf Scherbichler)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Seit Jahren fragen sich viele Mürzzuschlager: Wann wird endlich die alte, stinkende Teergrube bei der Stadteinfahrt saniert? Im Landtag gab Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) Auskunft. Fazit: Es wird noch dauern – und der Ball liegt beim Bund.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die etwa acht Meter tiefe Grube bei der westlichen Stadteinfahrt soll von 1943 bis 1960 mit Teeröl und Beizungen verfüllt worden sein. Jahrzehntelang schlummerte sie unter der Oberfläche, vor vier Jahren wurde die Grube dann durch einen Bagger beschädigt und freigelegt. Kurz darauf begannen die Untersuchungen des Landes Steiermark – alleine im Vorjahr wurden zwei Geruchsmessungen durchgeführt. Gerade in den warmen Sommermonaten ist die Geruchsbelästigung beträchtlich.

Die Frage, die sich viele in Mürzzuschlag stellen: Wann wird die alte Teergrube endlich saniert? Nun, das wird noch dauern. Im Landtag befragten die Grünen am Dienstag Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) zu diesem Thema. Der Freiheitliche, der aus der Region stammt, sprach von einem „Schandfleck“ und von „Umweltgefährdung“, der Ball liege aber beim Bund. Anfang Jänner habe man nämlich die Ergebnisse der Messungen an das Umweltministerium und das Umweltbundesamt übermittelt, der Abschlussbericht (einer externen Firma) habe sich verzögert, liegt aber seit Ende Juni vor.

Lesen Sie auch:
Ärger in Mürzzuschlag
Stinkende Teergrube ist schon wieder leck
16.06.2023
Krone Plus Logo
Ärger in Mürzzuschlag
Wirbel um Teergrube: Das stinkt zum Himmel
19.10.2022

Nun sind das Ministerium und das Umweltbundesamt am Zug und müssen entscheiden, wie dringend die Sanierung ist. Zudem soll ein Verursacher gefunden werden. Dieser hat dann wiederum 18 Monate Zeit, um ein Sanierungskonzept vorzulegen. Wird kein Verursacher gefunden, muss der Bund die Kosten tragen. Zeithorizont? Unklar. „Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht“, betont Amesbauer.

Mürzzuschlager bleiben im Unklaren
Für die Grünen sind die Antworten nicht befriedigend. „Die Menschen vor Ort leben seit Jahren mit einer notdürftig abgedeckten Teergrube, mit Gestank bei Hitze und mit der Sorge, ob ihre Gesundheit ausreichend geschützt ist. Nach der heutigen Antwort von Landesrat Amesbauer wissen sie vor allem eines: Er kann ihnen weiterhin nicht sagen, wann dieser Schandfleck endlich saniert wird", sagt Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.07.2026 12:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Hannes Amesbauer
SteiermarkMürzzuschlag
FPÖ
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
98.244 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.374 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1151 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
820 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
775 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf