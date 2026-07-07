Stinkende Teergrube: Noch keine Sanierung in Sicht

Die Frage, die sich viele in Mürzzuschlag stellen: Wann wird die alte Teergrube endlich saniert? Nun, das wird noch dauern. Im Landtag befragten die Grünen am Dienstag Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) zu diesem Thema. Der Freiheitliche, der aus der Region stammt, sprach von einem „Schandfleck“ und von „Umweltgefährdung“, der Ball liege aber beim Bund. Anfang Jänner habe man nämlich die Ergebnisse der Messungen an das Umweltministerium und das Umweltbundesamt übermittelt, der Abschlussbericht (einer externen Firma) habe sich verzögert, liegt aber seit Ende Juni vor.