KI-Figur „Tilly“ erhält ihre erste Spielfilm-Rolle

Eine umstrittene, von Künstlicher Intelligenz generierte Figur mit dem Namen Tilly Norwood wird erstmals in einem Filmprojekt eingesetzt. Der geplante Film „Misaligned“ sei ihr erster abendfüllender KI-Spielfilm und die erste Produktion, in der Norwood „die Führung“ übernehme, gab das in London ansässige KI-Studio Particle 6 bekannt. Der als Comedy-Drama beschriebene Film befinde sich nun in der Entwicklung, hieß es weiter.