See Genezareth: Rabbiner warnen vor „Zorn Gottes“

Rabbiner warnen vor „Zorn Gottes“

Das Passierverbot sei in der Interpretation einiger Rabbiner so gewichtig, dass es vorzuziehen sei, getötet zu werden, als zu sündigen. Der Rabbiner rief die zuständigen Behörden der Stadt Tiberias auf, die Situation zu beheben. Er warnte sie, dass andernfalls „der Zorn Gottes über sie kommt“.