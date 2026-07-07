Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Domino kommt

Drama-Keeper übernimmt im Harder Tor vom „Hexer“

Handball
07.07.2026 12:25
Eleftherios Papazoglou ist der neue Mann im Harder Tor.
Eleftherios Papazoglou ist der neue Mann im Harder Tor.(Bild: HC Hard)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nachdem der Abschied von Hards „Hexer“ Golub Doknic für viele Fans ein tränenreiches Drama war, geht es auch bei der Präsentation der neuen Nummer eins im Tor der Roten Teufel vom Bodensee nicht ohne – Drama.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn aus dieser, in der nordgriechischen Region Ostmakedonien und Thrakien gelegenen, gleichnamigen Stadt mit gut 45.000 Einwohnern stammt Eleftherios Papazoglou. Der 29-Jährige ist 1,92 Meter groß, spielte zuletzt bei Athinaikos Lamway Group und ist zudem griechischer Teamtorhüter.

Lesen Sie auch:
Golub Doknic
Handball-Legende
Harder Goalie-Methusalem Doknic beendet Karriere
03.06.2026
Handball-Liga Austria
Meister Krems und Vize Hard im Viertelfinale out
09.05.2026
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!
30.01.2026

Klare Ansage von „Papa“
„Nach vielen Jahren auf nationalem Spitzenniveau benötige ich eine stärkere Handballnation in Europa, um mich selbst herauszufordern. Der zweite Grund ist meine Wertschätzung für den Handball in Hard, die Geschichte und die Wettkampfkultur, aber auch das Interesse, das mir die Vereinsführung von Hard entgegengebracht hat“, sagte „Papa“, der zahlreiche andere Angebote ausgeschlagen hatte.

Domino kommt aus Flensborg
Der Grieche ist aber nicht die einzige Neuverpflichtung, die Hard am Dienstag bekanntgab. Mit Mathias Sonne Domino kommt auch ein junger, talentierter Rückraumspieler an den Bodensee. Der 23-jährige Däne stand vorige Saison beim deutschen Klub DHK Flensborg unter Vertrag und gilt als physisch starker Distanzschütze sowie defensivstarker Spieler. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
07.07.2026 12:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
98.244 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.374 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1151 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
820 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
775 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Mehr Handball
Auch Domino kommt
Drama-Keeper übernimmt im Harder Tor vom „Hexer“
Bei Barcelona-Triumph
Herburger verpasst erneut Champions-League-Titel
Sport Tv Logo
Wildcard-Vergabe
Bei der WM: Saudis und Türkei statt Österreich
Bilyk verließ Kiel
Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“
Handball – Das Magazin
Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf