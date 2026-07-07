Drama-Keeper übernimmt im Harder Tor vom „Hexer“

Nachdem der Abschied von Hards „Hexer“ Golub Doknic für viele Fans ein tränenreiches Drama war, geht es auch bei der Präsentation der neuen Nummer eins im Tor der Roten Teufel vom Bodensee nicht ohne – Drama.
Denn aus dieser, in der nordgriechischen Region Ostmakedonien und Thrakien gelegenen, gleichnamigen Stadt mit gut 45.000 Einwohnern stammt Eleftherios Papazoglou. Der 29-Jährige ist 1,92 Meter groß, spielte zuletzt bei Athinaikos Lamway Group und ist zudem griechischer Teamtorhüter.
Klare Ansage von „Papa“
„Nach vielen Jahren auf nationalem Spitzenniveau benötige ich eine stärkere Handballnation in Europa, um mich selbst herauszufordern. Der zweite Grund ist meine Wertschätzung für den Handball in Hard, die Geschichte und die Wettkampfkultur, aber auch das Interesse, das mir die Vereinsführung von Hard entgegengebracht hat“, sagte „Papa“, der zahlreiche andere Angebote ausgeschlagen hatte.
Domino kommt aus Flensborg
Der Grieche ist aber nicht die einzige Neuverpflichtung, die Hard am Dienstag bekanntgab. Mit Mathias Sonne Domino kommt auch ein junger, talentierter Rückraumspieler an den Bodensee. Der 23-jährige Däne stand vorige Saison beim deutschen Klub DHK Flensborg unter Vertrag und gilt als physisch starker Distanzschütze sowie defensivstarker Spieler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.