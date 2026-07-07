Drama-Keeper übernimmt im Harder Tor vom „Hexer“

Klare Ansage von „Papa“

„Nach vielen Jahren auf nationalem Spitzenniveau benötige ich eine stärkere Handballnation in Europa, um mich selbst herauszufordern. Der zweite Grund ist meine Wertschätzung für den Handball in Hard, die Geschichte und die Wettkampfkultur, aber auch das Interesse, das mir die Vereinsführung von Hard entgegengebracht hat“, sagte „Papa“, der zahlreiche andere Angebote ausgeschlagen hatte.