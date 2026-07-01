Wo Singles und Paare sich richtig austoben können

Champagner, Kerzenschein und Rosenblätter? Schön und gut, doch manchmal darf es für Paare (und auch Singles) im Urlaub etwas mehr sein. Sex-Resorts „befriedigen“ diese Wünsche mit ganz besonderen Angeboten. Krone+ verrät, wo sich Liebende so richtig austoben können.
Urlaub – das bedeutet, den Alltag hinter sich zu lassen und einmal so richtig auszuspannen. Sex kann dabei behilflich sein und gehört zur perfekten Auszeit für viele auch dazu: In einer Umfrage des Dating-Portals ElitePartner gaben 63 Prozent der Befragten an, im Urlaub mehr Sex zu haben als im Alltag. Sex-Hotels können den nötigen Anreiz dafür liefern und möglicherweise auch motivieren, Gewohntes hinter sich zu lassen und Neues auszuprobieren.
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