Wo Singles und Paare sich richtig austoben können

Urlaub – das bedeutet, den Alltag hinter sich zu lassen und einmal so richtig auszuspannen. Sex kann dabei behilflich sein und gehört zur perfekten Auszeit für viele auch dazu: In einer Umfrage des Dating-Portals ElitePartner gaben 63 Prozent der Befragten an, im Urlaub mehr Sex zu haben als im Alltag. Sex-Hotels können den nötigen Anreiz dafür liefern und möglicherweise auch motivieren, Gewohntes hinter sich zu lassen und Neues auszuprobieren.