Sind wir beim Thema Nacktheit zu verklemmt?

Sind wir da nicht einfach zu verklemmt und als Gesellschaft eigentlich längst über ein schambehaftetes Nacktsein hinaus? Sollten wir nicht mit Stolz zu unseren Körpern stehen – selbst in der Öffentlichkeit? Oder aber ist gerade das diese eine letzte Schwelle, die uns unseren Stolz behalten lässt und das Ganze an sich schon eine Frage des Respekts?