Sind wir beim Thema Nacktheit zu verklemmt?

Als „Jedermann“ zieht Schauspieler Philipp Hochmair bei den Salzburger Festspielen vor der Kulisse des Doms heuer völlig blank. Allzu gern sieht man das seitens der Katholischen Kirche freilich nicht. Und Sie?
Er hätte es gerne schon die Jahre davor getan, doch da musste Mime Philipp Hochmair als „Jedermann“ immer das Unterhoserl anbehalten. Damit ist heuer Schluss. Hochmair freut‘s, die Kirche weniger. Und wir fragen uns: Ist das wirklich so schlimm, wenn man am Domplatz so „gekleidet“ auftritt, wie Gott uns einst schuf?
Sind wir da nicht einfach zu verklemmt und als Gesellschaft eigentlich längst über ein schambehaftetes Nacktsein hinaus? Sollten wir nicht mit Stolz zu unseren Körpern stehen – selbst in der Öffentlichkeit? Oder aber ist gerade das diese eine letzte Schwelle, die uns unseren Stolz behalten lässt und das Ganze an sich schon eine Frage des Respekts?
Wie sehen Sie das? Gehen Sie gerne in Nacktbadebereiche oder hüllenlos in die Sauna? Oder treibt Ihnen allein die Vorstellung die Schamesröte ins Gesicht? Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Wo ist für Sie die Grenze beim Thema Nacktheit? Berichten Sie uns gerne davon!
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