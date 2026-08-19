Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entscheidung gefallen:

Formel-1-Kehrtwende! Routinier verlängert Vertrag

Formel 1
19.08.2026 15:39
Der Routinier bleibt Williams auch weiterhin erhalten.
Der Routinier bleibt Williams auch weiterhin erhalten.(Bild: AFP/APA/Lluis GENE)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Auch in den kommenden Jahren kann Formel-1-Rennstall Williams auf die Dienste von Routinier Carlos Sainz bauen. Das hat das Team am Mittwoch offiziell verkündet. Demnach hat der Spanier einen „langjährigen Vertrag“ unterschrieben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich glaube fest an die Menschen, die dieses Team bilden, sowohl in der Fabrik als auch an den Rennstrecken. Wir haben das Zeug dazu, gemeinsam wieder an die Spitze zu gelangen“, freut sich Sainz über die weitere Zusammenarbeit mit Williams.

Zuletzt war über die Zukunft des Spaniers diskutiert worden. Auch ein Abschied von Williams schien dabei im Bereich des Möglichen. Nun herrscht Klarheit und mit dem mehrjährigen Vertrag hat Sainz zugleich ein Statement gesetzt.

Auch Albon bleibt
Ein Zeichen, das auch Teamchef James Vowles freut: „Seit seinem Eintritt ins Team sind Carlos‘ Talent am Steuer und sein unermüdlicher Einsatz im Werk für dieses Projekt von unschätzbarem Wert. Er arbeitet Tag für Tag mit seinen Ingenieuren zusammen, um jede Millisekunde herauszuholen.“

Lesen Sie auch:
Williams setzt weiter auf Alexander Albon.
„Ist einer der Besten“
Cockpit bestätigt! Zukunft von F1-Fahrer geklärt
18.08.2026

Der Verbleib der „Führungspersönlichkeit“ freut den Briten deshalb umso mehr. Zumal erst am Dienstag auch die Situation rund um den zweiten Fahrer geklärt wurde. Alexander Albon wird auch in der Formel-1-Saison 2027 für Williams auf Punktejagd gehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
19.08.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
247.309 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
218.809 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.415 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1376 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1083 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Innenpolitik
Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen
809 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger: als erste pinke Ministerin am Ziel, als NEOS-Frontfrau im Kreuzfeuer der ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf