Formel-1-Kehrtwende! Routinier verlängert Vertrag

Auch in den kommenden Jahren kann Formel-1-Rennstall Williams auf die Dienste von Routinier Carlos Sainz bauen. Das hat das Team am Mittwoch offiziell verkündet. Demnach hat der Spanier einen „langjährigen Vertrag“ unterschrieben.
„Ich glaube fest an die Menschen, die dieses Team bilden, sowohl in der Fabrik als auch an den Rennstrecken. Wir haben das Zeug dazu, gemeinsam wieder an die Spitze zu gelangen“, freut sich Sainz über die weitere Zusammenarbeit mit Williams.
Zuletzt war über die Zukunft des Spaniers diskutiert worden. Auch ein Abschied von Williams schien dabei im Bereich des Möglichen. Nun herrscht Klarheit und mit dem mehrjährigen Vertrag hat Sainz zugleich ein Statement gesetzt.
Auch Albon bleibt
Ein Zeichen, das auch Teamchef James Vowles freut: „Seit seinem Eintritt ins Team sind Carlos‘ Talent am Steuer und sein unermüdlicher Einsatz im Werk für dieses Projekt von unschätzbarem Wert. Er arbeitet Tag für Tag mit seinen Ingenieuren zusammen, um jede Millisekunde herauszuholen.“
Der Verbleib der „Führungspersönlichkeit“ freut den Briten deshalb umso mehr. Zumal erst am Dienstag auch die Situation rund um den zweiten Fahrer geklärt wurde. Alexander Albon wird auch in der Formel-1-Saison 2027 für Williams auf Punktejagd gehen.
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