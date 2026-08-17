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Blamiert & bestraft

Peinlicher Flughafen-Streich: Böse Folgen drohen

Recht beraten
17.08.2026 11:35
Albtraum bei der Taschenkontrolle: Nicht jeder vermeintlich lustige Social-Media-Trend ist zum ...
Albtraum bei der Taschenkontrolle: Nicht jeder vermeintlich lustige Social-Media-Trend ist zum gedankenlosen Nachmachen geeignet und kann – wenn auch ungewollt – böse enden.(Bild: Krone-Collage/RioPatuca, Asier - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wenn Sie mit Freunden verreisen, die einen besonderen Hang zum Clownsein haben, sollten Sie beim nächsten gemeinsamen Flug aufpassen. Es könnte nämlich sein, dass das Ihr peinlichster Abflug aller Zeiten wird. Und: Er kann auch noch ziemlich teuer werden ...

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Abflug nach Peinlichhausen: Wer schon einmal Erotikspielzeug mit in den Urlaub genommen hat, kennt das leicht aufgeregte Gefühl vor einer Kontrolle am Flughafen à la „Hoffentlich bleibt’s unbemerkt!“ Wirklich aufregend wird es allerdings, wenn man gar nichts davon weiß, dass man z. B. einen Riesendildo mit im Gepäck hat.

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