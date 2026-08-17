Peinlicher Flughafen-Streich: Böse Folgen drohen

Abflug nach Peinlichhausen: Wer schon einmal Erotikspielzeug mit in den Urlaub genommen hat, kennt das leicht aufgeregte Gefühl vor einer Kontrolle am Flughafen à la „Hoffentlich bleibt’s unbemerkt!“ Wirklich aufregend wird es allerdings, wenn man gar nichts davon weiß, dass man z. B. einen Riesendildo mit im Gepäck hat.