China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!

Und eine saubere Landung ist in keinem Video zu sehen. Auch das offiziell „ungeschnittene“ Video reißt ab, kurz bevor das Auto endgültig wieder in der Spur ist. Vermutlich ist es gegen die Tunnelwand gekracht und wurde zerstört. Ein komplettes Video des Stunts mit einem vorher und nachher unbeschädigten Voyah Passion S scheint es nicht zu geben.