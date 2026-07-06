Konsumentenschutz rät von Wurst auf dem Grill ab

Vorsicht bei Alu

„Generell empfiehlt es sich auch für Grillgut ohne Nitritpökelsalz, dieses nicht zu stark zu erhitzen und möglichst mit indirekter Hitze zu grillen. Dadurch lässt sich auch die Bildung anderer unerwünschter Stoffe reduzieren“, rät Beck. So können beispielsweise polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen, wenn Fett in die Glut tropft und verbrennt. Laut dem VKI soll Grillgut auch nicht direkt auf Alufolie mit salzigen oder säurehaltigen Zutaten wie Tomaten oder Zitronensaft zubereitet werden, da Aluminium in die Lebensmittel übergehen kann. Besser sei es, die Speisen in Gemüseblätter einzuwickeln oder in Grilltassen zu geben.